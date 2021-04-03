Определена лучшая разведгруппа ЮВО для участия в финале конкурса АрМИ-2021

Новороссийск, 3 апреля. Конкурсный отбор «Отличники войсковой разведки» в рамках международных соревнований АрМИ-2021 закончился в Южном военном округе (ЮВО).

Об этом информирует телеканал «Звезда», описывая некоторые детали закончившихся соревнований. Разведчики прошли форсированным маршем три километра, преодолели водную преграду шириной 125 метров, выполнили стрельбы из штатного вооружения, показали навыки владения средствами связи и рукопашного боя.

Лучший результат показала и, соответственно, завоевала путевку в финал АрМИ-2021 команда 58-й армии ЮВО.

Ранее сообщалось об учениях разведчиков ЦВО в Таджикистане.