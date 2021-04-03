Суточный прирост новых случаев COVID-19 на Украине впервые превысил 20 тысяч человек

Киев, 3 апреля. Украина зафиксировала рекордный суточный прирост новых случаев COVID-19 в стране. Коронавирусом заразился 20 341 житель государства за сутки.

Врачи подтвердили более 800 случаев COVID-19 у детей за прошедшие 24 часа. Порядка 473 медиков также получили положительный результат на коронавирус за минувшие сутки. Более 390 человек скончались от заболевания.

Всего 1,7 млн украинцев заболели коронавирусом с начала 2020 года. Из них 1,3 млн человек уже вылечились от заболевания. Массовая вакцинация от COVID-19 началась на Украине 24 февраля текущего года. Медики используют для процедуры препарат индийского производства CoviShield.

Жесткие ограничения из-за ситуации с коронавирусной инфекцией действуют в 13 регионах Украины. Уровень загруженности коек, количество госпитализаций и ежедневный прирост новых случаев заболевания учитывают специалисты при присвоении статуса «красной» зоны.