Бойцы спасательных отрядов ВКС РФ провели учения в Заполярье

Мурманск, 3 апреля. Военнослужащие дальней поисково-спасательной авиации отработали поиск и эвакуацию личного состава в Мурманске. По легенде учений они претерпели крушение в Заполярье.

Учения прошли в Мурманской области на базе полка дальней авиации, здесь смешанные эскадрильи вместе с поисково-спасательной службой и парашютным десантом нашли и эвакуировали членов экипажа, которые, по легенде учений, претерпевали бедствие в малонаселенной области, как указали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Экипаж отправил сигнал бедствия — его перехватил многоцелевой вертолет Ми-8, вылетевший в указанную точку. После этого экипаж вертолета отработал зависание над одним местом и эвакуацию потерпевших с помощью лебедок и спецкорзин. После этого пострадавшим оказали первую медицинскую помощь.

В начале марта экипажи дальней авиации ВКС России провели учебные полеты в Заполярье на Ту-22М3. Такие учения позволяют проверить способность как бойцов, так и самолетов действовать в условиях экстремальных температур.