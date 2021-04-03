Басурин назвал виновного в гибели ребенка после атаки беспилотника ВСУ

Донецк, 3 апреля. Украинские военнослужащие продолжают проводить политику террора в отношении мирных жителей Донбасса. Об этом заявил заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, солдаты ВСУ целенаправленно нарушают дополнительные меры по усилению контроля действующего бессрочного режима прекращения огня и игнорируют нормы Женевской конвенции и гуманитарного права.

Так, Басурин заявил, что ответственность за гибель ребенка в населенном пункте Александровское лежит на командире 59-й бригады ВСУ Геннадии Шаповалове: именно его приказ выполняли украинские военнослужащие, которые применили беспилотный летательный аппарат, снаряженный самодельным взрывным устройством.

«Объектом для совершения террористического акта ВСУ выбрали жилой район населенного пункта Александровское, где произвели сброс взрывного устройства вблизи дома по адресу улица 2-я дорожная, дом 36. В этот момент во двое находилось два мирных жителя», — сообщил Басурин.

Представитель Народной милиции подчеркнул, что в результате именно этих «преступных действий погиб ребенок 2016 года рождения» и получила ранения местная жительница 1954 года рождения. Также он добавил, что это уже вторая жертва, погибшая в результате теракта ВСУ за последнее время.

Ранее ФАН сообщал о том, что Вооруженные силы Украины с беспилотника сбросили взрывное устройство на поселок ДНР.