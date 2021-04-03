Политологи развенчали слухи о возможной отставке губернатора Свердловской области

Екатеринбург, 3 апреля. Слухи о возможной отставке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева появились в Сети. Политологи не верят в достоверность информации.

В сети появились сообщения, что Куйвашев покинет пост главы региона и может возглавить Минпромторг РФ. По словам политолога Константина Калачева, губернатор имеет не самые прочные позиции, однако нет оснований для его отставки. С мнением коллеги согласился эксперт Сергей Мошкин. Специалист заявил, что слухи ничего не значат. Назначения происходят в самый последний момент, а до этого никто не знает об изменениях.

Политолог Анатолий Гагарин считает, что информация в Сети опубликовали чтобы «всех держать в тонусе».

«Возможно, это долгий расчет с прицелом не на губернатора, а на каких-то возможных его визави», — добавил эксперт.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы задержали представителя губернатора Алтайского края Стеллу Штань по подозрению в особо крупном мошенничестве.