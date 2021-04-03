США до сих пор не смогли решить проблему безработицы

Вашингтон, 3 апреля. Около половины безработных людей в США не могут трудоустроиться уже больше полугода, и их число растет.

Кризис, вызванный коронавирусом, оставил 15% американцев без возможности работать. Год назад, в апреле 2020 года, это было рекордное падение занятости со времен Великой депрессии. Попытка властей заморозить экономику тогда повлекла массовые сокращения. За год экономика страны показала отрицательный рост в 3,6%.

С того времени государство способствовало восстановлению занятости, однако дефицит рабочих мест до сих пор составляет порядка восьми миллионов. Несмотря на усилия американских властей, больше четырех миллионов человек продолжают оставаться безработными дольше шести месяцев.

И хотя только в марте в США появилось 916 тысяч вакантных должностей, доля людей, продолжительное время не имеющих возможности трудоустроиться, по-прежнему растет.

Помочь американскому обществу призваны триллионные вливания в экономику, которые предложил президент страны Джо Байден.