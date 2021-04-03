Правительство утвердило Михаила Хорева в должности спецпредставителя МИД РФ по спорту

Москва, 3 апреля. Михаил Хорев назначен спецпредставителем МИД РФ по международному спортивному сотрудничеству. Распоряжение о назначении опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Кандидатуру Хорева утвердило Правительство России.

«Указать новую должность члена организационного комитета Хорева Михаила Владимировича — посол по особым поручениям, специальный представитель министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам международного спортивного сотрудничества», — говорится в документе.

Чиновник занимал должность заместителя директора департамента МИД РФ по гуманитарному сотрудничеству и правам человека.

Ранее сообщалось, что Кабмин РФ одобрил участие россиян в судебных заседаниях с личного телефона.