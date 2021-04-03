Две женщины и четверо детей выжили на пожаре благодаря сибирским полицейским

Новосибирск, 3 апреля. Старший лейтенант Алексей Толстыкин и лейтенант Константин Нестеренко вынесли из горящего дома шестерых людей.

Поздно ночью в селе Верх-Тула Новосибирского района экипаж ДПС, патрулируя территорию, заметил возгорание кровли частного жилого дома. Толстыкин и Нестеренко незамедлительно вызвали спасателей и отправились на помощь местным жителям.

Сотрудники ДПС разбудили спящих жильцов, вынесли на руках из горящего дома четверых детей и помогли выбраться двум женщинам. Затем полицейские на служебном автомобиле доставили потерпевших к их родственникам, после чего вернулись на место ЧП и помогли сотрудникам МЧС в тушении пламени.

Благодаря быстрым и точным действиям инспекторов ДПС Алексея Толстыкина и Константина Нестеренко жильцы дома не пострадали, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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