Китай призвал Японию не сеять раздор в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о растущей конфронтации в Южно-Китайском море, трехсторонних консультациях между США, Японией и Южной Кореей по проблеме КНДР, вовлеченности стран Евросоюза в дела Индо-Тихоокеанского региона, столкновениях между военными и этническими группировками в Мьянме и террористических нападениях в Индонезии.

Азиатско-Тихоокеанский регион

2 апреля в Военно-морской академии США в Аннаполисе, штат Мэриленд прошла встреча советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана с японским и южнокорейским коллегами.

По результатам консультаций, Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония договорились работать над решением проблемы ядерной и ракетной программы Северной Кореи посредством согласованного трехстороннего сотрудничества с конечной целью полной денуклеаризации полуострова. Вашингтон, Сеул и Токио также продолжат усилия по возобновлению в ближайшее время переговоров между КНДР и США.

Администрация американского президента Джо Байдена находится на завершающей стадии пересмотра своей политики в отношении Северной Кореи. Новая стратегия формируется в тесном сотрудничестве с двумя ключевыми азиатскими союзниками Штатов.

Помимо этого, три страны обсудили ухудшающуюся ситуацию в Мьянме и вопросы безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, который, по их мнению, «сталкивается с растущей напористостью Китая». Действия американцев направлены на активное привлечение союзников и партнеров для решения подобных проблем и, прежде всего, сдерживания Пекина.

National Security Secretariat SG Kitamura met with his US & ROK counterparts on 4/2 in Annapolis to consult on the US review of its North Korea policy and to discuss issues of common concern incl. Indo Pacific security. State Department Photo by Ronny Przysucha / Public Domain https://t.co/JCpo0s5yJk pic.twitter.com/iKNFqX9WtJ — MIZOBUCHI Masashi (@JapanEmbDC_SPX) April 3, 2021

Министерство обороны Нидерландов подтвердило, что фрегат HNLMS Evertsen присоединится к первому развертыванию в Индо-Тихоокеанском регионе британской авианосной ударной группы (АУГ) во главе с авианосцем HMS Queen Elizabeth.

Ранее сообщалось, что Япония и Великобритания проведут совместные учения у японских берегов. Британская АУГ также будет дополнена личным составом и вооружением Корпуса морской пехоты и ВМС США, включая самолеты F-35B Lightning II и эсминец USS The Sullivans.

Вашингтон, Токио и Лондон уже выразили серьезную обеспокоенность ситуацией в Восточно- и Южно-Китайском морях и выступили против любых односторонних попыток изменить статус-кво, открыто ссылаясь на претензии Китая.

Осенью прошлого года правительство Нидерландов выпустило программный документ, в котором излагается новая стратегия в отношении Индо-Тихоокеанского региона после аналогичных действий со стороны европейских соседей — Франции и Германии.

В январе Германия заявила, что рассматривает возможность отправки этим летом фрегата к японским берегам через Южно-Китайское море в рамках своей новой ориентации на Индо-Тихоокеанский регион.

Royal Netherlands Navy air defence frigate @HNLMS_Evertsen will be joining ships of the @RoyalNavy and @USNavy for #CSG21



A British-American-Dutch ring of steel to protect NATOs first fifth generation Carrier Strike Group. ????????????????????????#StrongerTogether #WeAreNATO pic.twitter.com/qBJ50jaQ1e — Commander UK Carrier Strike Group (@smrmoorhouse) March 31, 2021

Южно-Китайское море

Филиппины организовали ежедневное воздушное патрулирование спорных акваторий Южно-Китайского моря (ЮКМ). Таким образом Манила ответила на обнаружение 220 китайских судов, предположительно, укомплектованных морскими ополченцами.

В начале марта китайцы были замечены у рифа Джулиана Фелипе (риф Уитсан) в 175 морских милях к западу от острова Палаван в исключительной экономической зоне Филиппин. Морские и воздушные патрули обнаружили, что 44 судна все еще находятся возле упомянутого рифа, но свыше 200 кораблей теперь рассредоточены по пяти спорным районам возле островов Спратли, включая три занятых Китаем искусственных острова.

Кроме того, четыре военных корабля НОАК, в том числе три ракетных катера, были замечены у рифа Мисчиф. Филиппинцы также зафиксировали крупные строительные работы на рифе Суби.

Во время телефонного разговора 31 марта советники по национальной безопасности США и Филиппин обсудили опасения по поводу действий Китая в ЮКМ. Официальные лица и дипломаты Великобритании, Канады, Австралии и Японии также выразили озабоченность ростом напряженности и дестабилизацией ситуации в регионе.

В ответ на растущее давление, 29-30 марта Китай провел в Южно-Китайском море военные учения, закрыв для морского движения район между самой южной провинцией Хайнань и Парасельскими островами.

Вслед за этим, Управлением морской безопасности Китая было выпущено уведомление, что военные учения в круговой зоне радиусом пять километров западнее полуострова Лэйчжоу в северной части ЮКМ будут проводиться до конца апреля. Маневры НОАК в этом же районе проходили весь март и, вероятно, теперь станут постоянными.

#Philippines ???????? 44 navires chinois restent à Julian Felipe Reef un îlot contesté entre les 2 pays dans la mer des Philippines occidentale.

200 autres navires chinois autour de différents récifs dans le groupe d'îles de Kalayaan dans les Spratlys

pic.twitter.com/kGZ1gN7ZVZ — AsieNews (@AsiaNews_FR) March 31, 2021

Индонезия

Утром 28 марта двое террористов-смертников совершили нападение у входа в католический Кафедральный собор Пресвятого Сердца Иисуса в городе Макасар провинции Южный Сулавеси.

Взрыв произошел около 10:30 утра, когда нападавшие на байке пытались попасть на территорию собора через боковые ворота, но были остановлены охраной. В результате оба террориста погибли и еще 20 человек получили ранения различной степени тяжести.

Непосредственными исполнителями теракта стали супруги Мухаммад Лукман, 1995 года рождения и Йоги Сафитри Фортуна, известная как Деви, которая находилась на четвертом месяце беременности. По данным полиции, они прошли специальное онлайн-обучение у опытных наставников, получивших соответствующие знания и навыки за рубежом.

В следующие несколько дней в разных провинциях Индонезии были арестованы еще 23 человека, причастных к взрыву в Макасаре. Все злоумышленники, включая самих смертников, оказались членами одного отделения террористической группировки «Джемаа Аншарут Даула», аффилированной с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Полиция также изъяла пять готовых бомб, 5,5 кг взрывчатых веществ, включая трипероксид ацетона (ТАТР), и материалы для изготовления самодельных взрывных устройств.

Вечером 31 марта 25-летняя Закия Айни совершила террористическое нападение на штаб-квартиру Национальной полиции в Джакарте. Прежде чем экстремистка была ликвидирована, она успела произвести шесть выстрелов по офицерам возле здания Управления уголовного розыска, примерно в 100 метрах от офиса начальника Национальной полиции Листио Сигита Прабово.

Основываясь на данных ее аккаунтов в соцсетях, полиция считает, что Закия была «волком-одиночкой» и находилась под влиянием радикальной идеологии «Исламского государства». Она также оставила записку с разъяснениями своих мотивов и за несколько часов до нападения опубликовала у себя на странице флаг ИГ.

К совершению атаки на штаб-квартиру полиции ее подтолкнули призывы сторонников «Исламского государства» продолжить нападения, после взрыва террористов-смертников возле католического собора в Макасаре.

Mungkin byk keluarga di Indonesia juga ada yg mengalami hal serupa dgn Zakia Aini kl menurut sy dia adlh korban Cuci otak Paham Radikalisme mengunakan Ayat suci&hadits dgn tafsir yg menyimpang

Disinilah Tugas NEGARA @BNPTRI tokoh agama MUI untuk menyelamatkan mereka yg tersesat pic.twitter.com/pshgx765UC — ????????NKRI SakLawase (@NkriSakLawase) April 1, 2021

Китай

По приглашению главы МИД КНР Ван И с 31 марта по 2 апреля Китай посетили министры иностранных дел Сингапура, Малайзии, Индонезии и Филиппин. В это же время член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи пообщался с послами Камбоджи и Лаоса.

В ходе серии встреч обсуждался кризис в Мьянме, поддержание стабильности в Южно-Китайском море, сотрудничество в рамках Всестороннего регионального экономического партнёрства и китайской инициативы «Один пояс, один путь», а также более широкое взаимодействие между Китаем и странами АСЕАН.

2-3 апреля Ван И также проведет переговоры с главой МИД Южной Кореи Чон Ый Еном с целью согласовать позиции двух государств по региональным вопросам. Визит южнокорейского дипломата проходит после того, как Сеул отказался выступать с открытой критикой Пекина, на чем настаивали США.

Активизация китайской дипломатии является ответом на попытки администрации Байдена собрать антикитайский фронт в Индо-Тихоокеанском регионе под эгидой «Четырехстороннего диалога по безопасности» (Quad), куда входят США, Япония, Индия и Австралия.

Another round of discussion on #Myanmar between #Indonesia foreign minister @Menlu_RI & her #China counterpart Wang Yi as she's in China. They spoke about 2 months ago when the Chinese State Councillor visited #Jakarta. Myanmar political crisis worrying #WhatsHappeningInMyanmar https://t.co/4nXZr4oTvd pic.twitter.com/9dAy93hZVL — May Wong (@MayWongCNA) April 2, 2021

Мьянма

27 марта, на фоне продолжающихся уличных беспорядков, вооруженные силы Мьянмы (Тамадо) отметили парадом 76-ю годовщину со дня своего основания. На мероприятии присутствовали представители восьми стран, включая Китай, Индию, Россию, Пакистан, Бангладеш, Лаос, Таиланд и Вьетнам.

В этот же день 5-я бригада Каренской национально-освободительной армии (KNLA), захватила военную базу Тамадо Ти Му Тха в районе Пхапун в штате Карен на границе с Таиландом. В результате боев были убиты не менее 10 человек и еще 14 военных попали в плен.

KNU Mudaw (Hpapun District); KNU's 5th Brigade today (March 27) captured the hill of Thee Mutha military base on the banks of the Salween River, according to a KNU report. pic.twitter.com/wP05H4lHjb — Nguyen Ken (@NguyenK37230640) March 27, 2021

В ответ Тамадо начали наносить авиаудары по территориям, подконтрольным Каренскому национальному союзу (KNU), военным крылом которой является Каренская национально-освободительная армия.

В результате за несколько дней погибли не менее 14 человек и еще 11 получили ранения. Около трех тысяч каренских беженцев пересекли пограничную реку Салуин, спасаясь в соседней провинции Таиланда. Большая часть из них вскоре вернулась в Мьянму. Но уже 1 апреля около тысячи каренов вновь бежали через границу от авиаударов.

От 12 до 15 тысяч жителей приграничных деревень были вынуждены покинуть свои дома и по-прежнему боятся возвращаться, прячась в лесах и на берегу реки Салуин.

На сегодня только две этнические вооруженные организации — Каренский национальный союз и Армия независимости Качина (KIA) — открыто вступили в вооруженные столкновения с военными, которые взяли власть в стране 1 февраля, что привело к массовым протестам в Мьянме.

During Burmase military coup, military attacked the karen villages with air strikes. Many karen villagers (more than 10000 villagers) are afraid it and fled the villages to Thailand. #WhatsHappeninglnMyanmar pic.twitter.com/4258Xfz2yy — John Mhan (@JhonMhanmhan) March 29, 2021

31 марта «Комитет, представляющий Пьитаунзу Хлюто» (CRPH), созданный отстраненными от власти законодателями, объявил об отмене действующей Конституции Мьянмы 2008 года.

Вместо нее была обнародована Федеральная демократическая хартия, которая содержит декларацию о создании Федерального демократического союза и соглашение о Временной конституции.

В апреле планируется сформировать правительство национального единства, куда войдут представители Национальной лиги за демократию, этнических вооруженных организаций, а также эксперты и ученые.

Таким образом противники военных властей пытаются создать полноценные альтернативные госструктуры. Для этого им необходимо привлечь на свою сторону этнические организации, которые обладают собственными вооруженными силами и давно выступают за федерализацию Мьянмы.

An English version of the federal democracy charter published today by representatives of Myanmar’s civilian government, with inputs from protest groups, ethnic groups & armed forces & civil society.#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/kiLMdopz6J — Poppy McPherson (@poppymcp) March 31, 2021

Учитывая растущую вовлеченность в конфликт этнических вооруженных групировок, в ООН заявили, что ситуация в стране может перерасти в гражданскую войну. По данным правозащитных организаций, за два месяца противостояния около 550 человек были убиты, свыше 2700 находится под стражей, 38 уже приговорены к тюремным срокам.

Тайвань

28 марта на Тайвань прибыл президент Палау Сурангель Уиппс, совершив свою первую зарубежную поездку с момента вступления в должность в январе. Таким образом тихоокеанское островное государство выразило дальнейшую приверженность прочным отношениям с островом, несмотря на давление Пекина.

В составе делегации президента Палау Тайвань посетил первый с 1979 года действующий американский посол Джон Хеннесси-Ниленд. Это показывает, что американская политика в отношении острова изменилась в сторону открытого сотрудничества, против чего резко выступает КНР.

Хеннесси-Ниленд заявил, что Тайвань является важным партнером США и стран Индо-Тихоокеанского региона, и что Вашингтон и Тайбэй могут сделать больше для помощи островным государствам Тихого океана.

В прошлом году Палау обратилась к Штатам с просьбой построить на своей территории американские военные базы, включая порты и аэродромы. Бывший президент Томас Раменгесау также предложил Береговой охране Соединенных Штатов оказать помощь в патрулировании обширной акватории и призвал Вашингтон усилить поддержку экономики островного государства.

Стоит учесть, что у Палау нет собственных вооруженных сил. Ответственность за оборону островов несут американцы в соответствии с «Договором о свободной ассоциации» с Вашингтоном.

What a triumvirate! Minister Wu, President Whipps & Amb. Hennessey-Niland are as one when it comes to trilateral cooperation. #Taiwan????????, #Palau???????? & the #US???????? are forces for good working together in promoting peace, security & prosperity in the #IndoPacific & around the world. pic.twitter.com/hiNt9byXgR — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) ???????? (@MOFA_Taiwan) March 29, 2021

Филиппины

В ходе двух столкновений на выходных в южной провинции Магинданао филиппинские войска ликвидировали четырех боевиков террористической группировки «Бойцы исламского освобождения Бангсаморо», связанной с «Исламским государством».

29 марта возле Ампатуана войска 1-го батальона разведчиков-рейнджеров столкнулись с 40 боевиками под командованием Имама Минимбанга, известного как Каги Кариалан. В результате трое боевиков были уничтожены.

Через несколько часов силы безопасности вступили в бой с другой группой террористов во главе с Салахуддином Салманом (он же Абу Саиф) недалеко от Ампатуана в горах Салман, где был убит еще один боевик.

Четыре солдата были ранены в результате взрыва мины, когда войска преследовали террористов, захвативших несколько деревень. Военные применили артиллерию, чтобы отогнать боевиков от населенных пунктов.

Впоследствии в данном районе были обнаружены семь лагерей, которые использовались для подготовки боевиков и производства бомб, а также изъяты 17 самодельных взрывных устройств.

На прошлой неделе в серии вооруженных столкновений между военными и «Бойцами исламского освобождения Бангсаморо», были убиты 16 боевиков и еще 25 получили ранения. Обострение обстановки может быть предвестником роста насилия на юге Филиппин, где в 2022 году должны пройти местные выборы.

The MILF and the military have to neutralize the BIFF before the 2022 elections to prevent an attack on a political and cultural center. What's keeping both from doing so and combating IS-aligned extremism? @Nick1Aspinwall discusses in this article. https://t.co/xf8pRGOaPZ — International Alert Philippines (@intalert_ph) April 3, 2021

Япония

Индонезия и Япония подписали соглашение, позволяющее экспортировать военные технологии и оборонное оборудование японского производства в крупнейшую страну Юго-Восточной Азии.

Подобные соглашения с Японией уже заключили Филиппины и Малайзия, а с Вьетнамом прошлом году достигнута принципиальная договоренность по этому вопросу, во время первой зарубежной поездки премьер-министра Есихидэ Суги, когда он посетил Ханой и Джакарту.

Таким образом японцы надеются убедить страны региона расширить военное сотрудничество на фоне противостояния с Пекином в Южно-Китайском море.

Second Japan-Indonesia Foreign and Defense Ministerial Meeting (“2+2”)

https://t.co/pJmzkjfkIP pic.twitter.com/KbOs5ZihIM — MOFA of Japan (@MofaJapan_en) April 2, 2021

В ходе визита индонезийской делегации в Токио стороны обсудили ситуацию в Мьянме, «свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион» и новый китайский закон, который позволяет Береговой охране КНР открывать огонь по иностранным судам в своих водах. Япония и Индонезия также согласились активизировать оборонное сотрудничество и провести совместные военные учения в Южно-Китайском море.

«Мы обменялись мнениями о ситуации в Восточно- и Южно-Китайском морях и разделили серьезную обеспокоенность продолжением и усилением односторонних попыток изменить статус-кво с помощью силы», — заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.

Good bilateral meeting with FM Motegi Toshimitshu of Japan @MofaJapan_en (29/03). We discussed strengthening ????????????????cooperation on health, economic recovery post pandemic particularly investment, finance, infrastructure, trade and human resource development pic.twitter.com/2lZp2mVatE — Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (@Menlu_RI) March 30, 2021

В ответ Китай немедленно связался с Индонезией, чтобы прояснить ситуацию, после заявлений японской стороны. Министерство иностранных дел КНР обвинило Японию в попытках посеять раздор в регионе и пообещало ответить на критику китайской политики.

«Мы призываем японскую сторону прекратить сеять раздор, соблюдать основные нормы международных отношений, перестать клеветать на Китай и предпринять конкретные действия для защиты общих интересов китайско-японских отношений», — заявила пресс-секретарь министерства Хуа Чуньин.

1 Организация запрещена на территории РФ.