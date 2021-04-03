Ужесточить правила приема таксистов на работу призвали в Госдуме

Москва, 3 апреля. Правила приема водителей на должность таксистов в РФ необходимо ужесточить, считает член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников.

Сотрудники ГИБДД сообщили об увеличении числа погибших в авариях с участием перевозчиков. При этом такси является общественным транспортом, и безопасность пассажиров должна стоять на первом месте. Калашников призвал сформулировать требования, которые будут предусматривать квалификацию таксиста и его эмоциональное состояние.

«Например, в Лондоне, чтобы стать таксистом, нужно сдать колоссальный экзамен, который проходят не более 15-20 процентов из тех, кто пытается», — привел пример эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Ужесточения наказаний за нарушения не помогут, так как никто не собирается совершать аварию, садясь за руль, подчеркнул специалист. Именно поэтому следует скорректировать процедуру допуска к работе на такси. Глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что в ДТП с участием перевозчиков погибают пассажиры.

Ранее сообщалось, что четыре человека в Чечне пострадали в результате столкновения такси Hyundai Solaris с автомобилем ВАЗ-21114. Раненых доставили в больницу, уточнили очевидцы.