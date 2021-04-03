Два частных дома в Киеве взорвались при установке газового оборудования

Киев, 3 апреля. Сотрудники экстренных служб ищут пострадавших от взрыва в столице. Вероятно, причиной ЧП стали ошибки при установке газового оборудования.

Киевские спасатели начали работу по ликвидации последствий ЧП на улице Карла Маркса. По первоначальным данным, на территории одного из частных домов прогремел взрыв, который привел к разрушению как самого дома, так и соседнего строения. Уточняется, что под завалами могут находиться люди.

Причиной инцидента могли стать неисправности, возникшие при установке газового оборудования. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники нескольких экстренных служб. Обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее ФАН писал о мощном взрыве в пригороде французского Лиона. Причиной инцидента могла стать утечка газа.