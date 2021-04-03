Южнокорейские ученые научили нейросеть оценивать свежесть говядины

Сеул, 3 апреля. Новую стратегию, которая в состоянии сочетать глубокое обучение и спектроскопию диффузного отражения, разработали ученые из Южной Кореи.

Нейросеть, работающая на основе спектроскопии диффузного отражения, задействует недорогую оптическую систему. Благодаря ей искусственный интеллект может проводить количественную оценку части молекулярного состава образца. При этом он будет использовать только доступный ли легкий в настраивании спектр.

Ученые из Южной Кореи уже испытали прибор. Они проанализировали с его помощью порядка 80 образцов говядины. В итоге нейросеть оказалась способна с точностью в 92% классифицировать мясо по степени свежести.

Исследователи из «Сколково» нашли способ узнавать оптимальный срок хранения яблок при помощи нейронной сети. Для работы российские ученые изобрели отдельный механизм.