Ирак и Швейцария обсудили вопрос замороженных счетов

Багдад, 3 апреля. Ирак провел двусторонние переговоры со Швейцарией, чтобы обсудить вопрос о замороженных иракских счетах в швейцарских банках, сообщил каналу Al Sumaria TV министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн.

«Сегодня состоялись двусторонние переговоры между Ираком и Швейцарией, первые в своем роде с 1991 года. [Они] также касались замороженных иракских счетов в швейцарских банках, открытых еще в эпоху предыдущего режима. Этот вопрос обсуждался наиболее подробно», — сообщил иракский министр после встречи со своим швейцарским коллегой Игнацио Кассисом, прибывшим в Багдад.

В ходе переговоров стороны обсудили отношения между Ираком и Швейцарией в различных областях и возможности для деятельности швейцарских компаний в Ираке, в частности, в фармацевтической сфере. Кроме того, главы МИД затронули проблемы миграции и перемещенных лиц, а также обсудили вопрос открытия посольства Швейцарии в Багдаде.