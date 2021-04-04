Боевики убили рыбаков — ИГ начала столкновения в Ираке

Боевики запрещенной в РФ организации ИГ1 казнили в субботу, 3 апреля двух рыбаков к северу от города Тикрит, центра провинции Салах ад-Дин, что вылилось в ожесточенные вооруженные столкновения с одним из проиранских отрядов «Хашд Шааби».

Источник в службах безопасности на условиях анонимности сообщил изданию Shafaq News: «Инцидент произошел недалеко от района Аз-Зарка, [рыбаки] были казнены по обвинению в сотрудничестве с "Хашд Шааби" и силами безопасности».

По его словам, боевики захватили четырех человек возле озера во время рыбной ловли. Двое из них, Суфьян аль-Джарбу и Расид ад-Даури, были казнены. Один из погибших был родом из Тикрита, другой — из Байджи.

Ситуация с безопасностью в Ираке остается крайне нестабильной — несмотря на регулярно проводимые контртеррористические операции и многочисленные победные реляции властей, граждане регулярно подвергаются нападениям со стороны спящих ячеек «Исламского государства»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.