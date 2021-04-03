Психиатр раскрыл метод определения аутизма у детей

Москва, 3 апреля. Поведение ребенка может о многом рассказать внимательным родителям. Врач-психиатр Олег Хайретдинов пояснил, как определить аутизм у детей.

Замкнутость или повторяющиеся действия должны насторожить родителей. Необходимо обратиться сначала к педиатру, а потом к психиатру. Об этом врач-психиатр Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой столичного департамента здравоохранения рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В первую очередь родители должны обратить внимание на нарушение контакта, когда ребенок не может взаимодействовать с окружающими, отметил врач.

«В разном возрасте детский аутизм проявляется по-разному. Примерно половина случаев аутизма, если он проявляется с самого рождения, то обычно это бывает видно к концу первого года жизни. Ребёнок не смотрит в глаза близким, маме, в первую очередь. Не отвечает улыбкой на улыбку, по какой-то причине не хочет находиться на руках», — пояснил Хайретдинов.

Эти признаки можно заметить в первые восемь-десять месяцев жизни, далее ребенок перестает реагировать на обращение, слова. Возникает своеобразная «псевдоглухота». В более позднем возрасте начинают проявляться другие признаки — ребенок не терпит перемен, повторяет различные действия. Чтобы установить точный диагноз, нужно пройти тестирование у врача, пояснил специалист.

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма отмечается 2 апреля. Решение об этом приняла Генеральная Ассамблея ООН 13 лет назад.