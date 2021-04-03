Стало известно об утечке данных 533 миллионов пользователей Facebook

Москва, 3 апреля. Персональные данные 533 миллионов пользователей соцсети Facebook выложили на хакерском форуме. Такую информацию предоставил портал «Бизнес инсайдер».

Информация о пользователях соцсети из более чем 100 стран оказалась в открытом доступе, сообщил источник. Среди жертв хакеров оказались 32 миллиона жителей США, 11 миллионов граждан Великобритании и 6 миллионов пользователей Facebook из Индии.

Имена, номера мобильных телефонов, даты рождения и электронные почты этих людей оказались на хакерском форуме. Киберпрестуники могут использовать эту информацию для совершения мошеннических схем, объяснили специалисты.