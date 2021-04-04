Ученые намерены пересмотреть прежнюю модель устройства Вселенной

Копенгаген, 3 апреля. В университете Копенгагена поставили под сомнение существование темной энергии. В настоящее время считается, что именно она служит причиной ускоренного расширения Вселенной. По различным оценкам, ее доля от всей существующей масс-энергии составляет порядка 70%. Однако сейчас физики озвучили предположение, что в действительности она представляет собой темную материю. Об этом сообщает Lenta.ru.

Согласно новой версии, темная материя, занимающая 25% от всей масс-энергии Вселенной, может обладать особыми магнитными свойствами. В таком случае она может приводить к тому же процессу, что ранее приписывался именно темной энергии. Впрочем, ученые отмечают, что данное предположение нуждается в тщательной проверке. Окончательное решение, какая из моделей наиболее близка к истине, еще только предстоит принять.

В соответствии с общепринятой космологической теорией, ускоренное расширение Вселенной происходит из-за присутствия в ней темной энергии. Она, согласно модели Фридмана — Робертсона — Уокера, обладает постоянной плотностью и равномерно заполняет пространство. По другой версии, причиной данного процесса могут быть некие объекты, жеоды, схожие с черными дырами. Разница заключается в том, что они состоят из темной энергии. Предполагается, что они могут находиться в пустом пространстве между галактиками.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что, по заявлению американского физика-теоретика Митио Каку, существование Мультивселенной может оказаться возможным.