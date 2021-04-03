Посольство Украины в США сообщило о подготовке встречи Байдена и Зеленского

Вашингтон, 3 апреля. Украина начала подготовку к встрече президента страны Владимира Зеленского с лидером США Джо Байденом. Об этом говорится в сообщении киевского представительства в Вашингтоне.

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что в организации переговоров активно участвуют украинские дипломаты и сотрудники офиса Зеленского. По ее словам, проведение встречи на высшем уровне зависит от рабочих графиков президентов и эпидемиологической ситуации.

Байден и Зеленский ранее провели первый телефонный разговор. Американский лидер пообещал собеседнику продолжать оказывать содействие Украине.

Российский сенатор Алексей Пушков ранее высмеял тему коррупции, прозвучавшую в разговоре Зеленского и Байдена.