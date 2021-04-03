Ученые раскрыли пользу раннего завтрака для здоровья человека

Чикаго, 3 апреля. Люди, которые предпочитают завтракать ранним утром, менее других рискуют заболеть сахарным диабетом II типа, заявили американские ученые.

В ходе исследования они протестировали более 10 тысяч человек. Установлено, что время первого приема пищи намного больше связано с обменом веществ, чем общее количество часов, на протяжении которых организм насыщается пищей. Результатами своей работы они поделились в научной статье.

«Обнаружено, что люди, которые завтракают раньше, имеют уровень сахара в крови ниже, а инсулинорезистентность меньше, чем те, кто завтракает позже или вообще пропускает утренний прием пищи», — заявили они.

По их мнению, наиболее оптимальным временем для завтрака считается 8:30 утра. Такая привычка положительно сказывается на концентрации уровня сахара в крови и чувствительности организма к инсулину.

Не так давно ученые из США заявили, что широко применяемое лекарство от сахарного диабета делает уязвимым ретровирус ВИЧ, который вызывает СПИД. Доказать это удалось как во время эксперимента на мышах, так и при исследовании клеточных культур.