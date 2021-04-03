Дагестанская полиция обнаружила склад с нелегальной табачной продукцией на 500 млн рублей

Махачкала, 3 апреля. Правоохранители пресекли незаконную предпринимательскую деятельность в столице Дагестана. С местного склада удалось изъять крупную партию немаркированного табака.

Нелегальная продукция хранилась на территории поселка Ленинкент Кировского района. Общая стоимость товара, который планировали реализовать местные предприниматели, составила 500 млн рублей.

Следователи установили, что для сбыта предназначался даже немаркированный табак. Уголовное дело было возбуждено по статье о незаконном предпринимательстве. В настоящее время полиция занимается выяснением всех обстоятельств дела.

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