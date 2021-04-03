Миронов предложил вдвое увеличить пособие на детей из неполных семей

Москва, 3 апреля. Председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил в два раза увеличить размер выплат на детей в неполных семьях.

Законопроект уже разработан, его отправили правительству для получения отзыва. Согласно документу, дети должны будут получать средства в размере двух прожиточных минимумов региона, где они проживают. Миронов считает, что действующие меры социальной поддержки правильные, но недостаточные.

«Если законопроект примут, то дети из неполных семей с низкими доходами смогут получать от государства в среднем по 20 тысяч рублей в месяц. Согласитесь, это вполне понятная и конкретная помощь», — сказал он.

В партии ссылаются на данные, предоставленные в 2017 году уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка. Тогда оглашалась информация, что в России живет шесть миллионов неполных семей, пять из них — семьи, где ребенка воспитывает мать-одиночка.

Федеральное агентство новостей ранее опубликовало список выплат, на которые могут рассчитывать семьи с детьми в 2021 году.