Лондон, 3 апреля. Великобритании не хватит 150 танков, чтобы сдержать натиск сильных противников, уверен британский полковник Стюарт Кроуфорд.

Состояние британских танковых войск было рассмотрено американским аналитиком Дэвидом Эксом в статье для Forbes в свете планов Лондона по сокращению количества подобной бронетехники. Эксперт в своем материале сослался на мнение ветерана королевского танкового корпуса Великобритании полковника Стюарта Кроуфорда, который заявил, что танковым частям страны не продержаться в реальном бою свыше нескольких дней.

Министерство обороны Великобритании намерено сократить количество танков Challenger 2 с 227 до 148 единиц, уточнил Экс. По его мнению, Лондон в результате своей политики попросту лишится танкового резерва, что приведет к печальным последствиям. Кроуфорд подтвердил подобные опасения, заявив, что британское руководство уже не сможет пополнить танковые войска машинами, если основные части будут разбиты в случае войны, ввиду чего танковые войска превратятся в «одноразовый ресурс».

«Без сомнения, 150 танков — это слишком мало для надежного сдерживания равного или сопоставимого по силам противника», — констатировал полковник.

Лондон уже имел печальный опыт в 1944 году, когда треть боевых машин армии Великобритании была потеряна, подчеркнул Кроуфорд. По его мнению, нынешняя ситуация отличается от эпохи Второй мировой войны, так как сейчас британским войскам будет нечем заменить уничтоженные машины, причем текущего парка танков хватит Лондону лишь на неделю боев максимум.

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