Мурманские разведчики совершили первые прыжки с парашютом

Мурманск, 3 апреля. Бойцы разведки осуществили прыжки с парашютом, впервые десантировавшись с вертолетов в Мурманской области группами по 8-10 человек.

Об этом сообщает телеканал «Звезда», иллюстрируя данную информацию видеосюжетом о первых самостоятельных прыжках молодых разведчиков. На кадрах можно заметить, что погодные условия благоприятствовали бойцам.

Прыжки осуществлялись с высоты 600 метров и выполнялись не в тандеме, а самостоятельно. Время свободного падения с такой высоты ограничено всего тремя секундами, после чего надлежит обязательно выдернуть чеку и спускаться уже на куполе парашюта.

Учебное мероприятие молодых разведчиков завершилось успешно и без каких-либо происшествий.

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