Политолог отреагировал на заявление Киева о подготовке Украины и НАТО к войне за Крым

Москва, 3 апреля. НАТО никогда не поддержит Украину в вооруженном противостоянии с Россией. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Ранее пресс-секретарь делегации Украины на переговорах в Минске Алексей Арестович признался, что Киев и страны НАТО «готовятся к войне за Крым». По его словам, в ходе предстоящих учений НАТО Defender Europe-2021 украинские и западные военные будут отрабатывать масштабное вооруженное противостояние с Россией в Крыму.

Безпалько отметил, что в военных доктринах европейских государств Россия значится противником, поэтому подобные заявления не вызывают в Москве удивления.

«Нам это всегда было понятно и видно даже по символичным актам, когда например, в Эстонии только восстановили танк «Тигр», и поставили его, направив в сторону России. До вполне конкретных действий по выстраиванию военной инфраструктуры, направленной против нашей страны», — пояснил он.

Безпалько также добавил, что Альянс преследует только свои цели, которые в большей степени лежат в политической плоскости. Однако НАТО никогда не будут воевать с Россией за Крым, пишет «Звезда».

«НАТО не будет воевать с Россией за Крым... Этого не будет точно», — подчеркнул политолог.

Ранее стало известно, что инженерно-саперные подразделения Вооруженных сил Украины провели масштабные учения на границе с Крымом. В ходе маневров украинские военные отработали обустройство минно-взрывных заграждений. В учениях также были задействованы артиллерийские подразделения и армейская авиация.