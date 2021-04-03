Ученые выяснили, как депрессия влияет на восприятие цветов

Хельсинки, 3 апреля. Исследователи в области психиатрии и психологии из Финляндии решили выяснить, как депрессия сказывается на зрительном восприятии человека.

О результатах своего исследования специалисты рассказали в материале для Journal of Psychiatry and Neuroscience. Финские психологи отобрали 111 добровольцев с депрессией, биполярным или пограничным расстройством. Участникам эксперимента предложили оценить яркость цветовых пятен на экране компьютера. Каждый раз яркость фона менялась.

Выяснилось, что люди с депрессией видят мир не таким, как здоровые. Яркость они воспринимают хуже, а контрастность, наоборот, лучше. Для людей с депрессией характерно уменьшение ретинальных или кортикальных сигналов. Эксперты пояснили, что для дальнейших выводов им необходимо провести дополнительные исследования в этом направлении.

Психиатр Анабель Гонсалес рекомендует следить за своим психологическим здоровьем также, как за физическим. В некоторых случаях уязвимость помогает справиться с психологической травмой. От грусти невозможно избавиться, не выплеснув ее наружу, объяснила Анабель Гонсалес.