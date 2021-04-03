Студия «Паровоз» показала тизер полнометражного мультфильма «Кощей. Начало»

Москва, 3 апреля. Анимационная студия «Паровоз» выпустила официальный тизер отечественного полнометражного мультфильма «Кощей. Начало», где фольклорный герой представлен в довольно необычном виде.

Анимационная лента расскажет о молодости знаменитого героя детских сказок. Действие развернется в древние времена, когда люди и былинные персонажи жили вместе. Однако привычный уклад вещей рушится, когда в Дивноземском княжестве появляется опасный Белый призрак. Этот безжалостный злодей обладает невероятной силой и может поработить и уничтожить весь мир. Противостоять ему под силу лишь одному человеку во всем княжестве — молодому и красивому Кощею на быстром мотоцикле.

Над мультфильмом работала творческая команда «Сказочного патруля»: режиссером стал Андрей Колпин, а разработкой сценария занимались Мария Парфенова, Евгений Головин и Антон Ланшаков. Главного героя озвучил актер Никита Волков. В российский прокат анимационная картина выйдет 28 октября.

Недавно на официальном YouTube-канале Warner Bros. появился трейлер фильма «Космический Джем: Новое поколение». В нем баскетболист Леброн Джеймс делает неудачный слэм-данк и пытается вырваться из виртуальной реальности.