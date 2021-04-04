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Антирекорды пандемии: что ждет экономику стран Ближнего Востока к концу 2021 года

Антирекорды пандемии: что ждет экономику стран Ближнего Востока к концу 2021 года

Страны Ближнего Востока и Северной Африки (Middle East & North Africa, MENA) из-за распространения пандемии коронавируса понесут в 2021 году не только людские, но и крупные финансовые потери. По прогнозам Всемирного банка, региональный ВВП ждет ущерб в размере примерно 227 миллиардов долларов. Ожидается, что госдолг этих стран вырастет самыми быстрыми темпами в этом столетии.

Как развивается экономическая ситуация в ближневосточных государствах и Северной Африке, с какими сложностями встретились правительства стран региона и что на самом деле стало причиной проблем — разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей. 

Антирекорды пандемии: что ждет экономику стран Ближнего Востока к концу 2021 года

Прогнозы на год

В своем первом экономическом обзоре 2021 года аналитики Всемирного банка заявили, что региональная экономика, сильно пострадавшая от пандемии и последующих запретов, восстановится на 2,2% после прошлогоднего сокращения на 3,8%.

«Но это восстановление вряд ли будет достаточно сильным, чтобы вернуть объем производства в регионе MENA на допандемический уровень», — отметил в своем докладе вице-президент Группы Всемирного банка по Ближнему Востоку и Северной Африке Ферид Белхадж.

По его словам, правительства стран MENA были вынуждены взять на себя большие займы, необходимые для финансирования основных мер в области здравоохранения и социальной защиты. По мнению Белхаджа, кредиты в период коронавируса стали вложениями в человеческий капитал. Каждой из стран пришлось пойти на пересмотр бюджета ради вливания части резервов в экономику для поддержки ключевых промышленных отраслей, как и для оказания социальной помощи гражданам. Впрочем, не все государства смогли позволить себе последнее. 

Если в 2019 году средний госдолг стран Ближнего Востока и Северной Африки составлял 46% от ВВП, то в 2021 году этот показатель вырос уже до 54%. Такой рост сотрудники глобального финансового института назвали самым большим в XXI веке.

Сочетание факторов

В совокупности с пандемией COVID-19 этому способствовало резкое падение цен на нефть, что стало серьезной проблемой для стран-экспортеров ресурсов.

Динамика цен на нефть

Из-за этого, например, дефицит бюджета Саудовской Аравии стал крупнейшим за последние три десятилетия.

Рост ВВП Саудовской Аравии

Для государств, бюджет которых основывается главным образом на экспорте нефтересурсов, такая тенденция может оказаться чревата увеличением долга до 92% от ВВП, отмечают аналитики.

Экспорт энергоносителей во втором квартале 2020 года в самый разгар пандемии упал на 44% и продолжает неуклонно снижаться.

Сложная обстановка разрушительно воздействовала на страны, столкнувшиеся с экономическими проблемами еще до «коронакризиса». Например, ВВП Ливана в 2020 году снизился на 19%, а в 2021 может упасть еще на 13,2%. По оценкам Всемирного банка, около 1,7 млн человек в этой стране находятся за чертой бедности, а более 840 тысяч — голодают.

Госдолг Ливана

Вакцинация для экономики

Увеличение темпов вакцинации в перспективе должно несколько стабилизировать ситуацию, однако частичного восстановления экономики финансовые эксперты ожидают только к концу года. При этом представители Всемирного банка отмечают, что зависеть все будет от грамотной организации самого процесса и справедливого обеспечения населения прививками.

«Мы можем видеть обнадеживающие признаки света через туннель, особенно с развертыванием вакцин, но регион остается в кризисе», — отмечает в своем отчете Ферид Белхадж.

Для преодоления трудностей, считает эксперт, необходимы сильные государственные институты, от которых в результате и будет зависеть финансовая устойчивость стран MENA.

Тем не менее внедрение вакцин на Ближнем Востоке было сопряжено с неравным доступом к лекарствам. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), лишь 14 из 21 страны Восточного Средиземноморья на сегодняшний день получили вакцины. Такая ситуация прослеживается и в других регионах — глобальное распространение вакцин производится неравномерно, так что богатые страны опережают более бедные в показателях иммунизации граждан.

При этом препятствиями в этом становятся и политические разногласия. Экономические ограничения вроде антииранских санкций США мешают Тегерану закупить необходимое количество вакцин для населения. 

Если говорить о Ближнем Востоке, то такие страны как Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Катар уже начали вакцинацию своих граждан и прибывающих в страну рабочих мигрантов, в то время как страны вроде Йемена существенно отстают в этом вопросе. Если в Израиле вакцинированы уже не менее 60% населения, то население палестинских территорий в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан все еще призывает мировую общественность оказать им помощь в обеспечении лекарством от COVID-19. Отдельные страны отзываются на просьбы, однако для почти 5-миллионного населения Палестины этого все же мало.

Каких экономических вызовов Ближнему Востоку следует ждать в 2021 году

Дополнительные расходы

В докладе Всемирного банка также отмечается, что потери в размере 227 млрд долларов — это только часть проблемы Ближнего Востока и Северной Африки. Реальный ущерб в результате окажется еще больше.

Страны всего мира потеряли сотни тысяч предприятий, не выдержавших связанного с коронавирусом кризиса. Рост безработицы, падение доходов в стратегических областях экономики, перебои в медицинском секторе и многое другое — проблемы станут долгосрочными. Не исключено, что на их преодоление теперь понадобятся десятилетия.

«Все это повлечет за собой долгосрочные издержки с точки зрения замедления накопления человеческого капитала», — указывается в докладе Всемирного банка.

Предсказуемый кризис

В последнее десятилетие экономическая ситуация в регионе Ближнего Востока и Северной Африки ухудшалась по ряду причин: вызванная геополитическими и внутрирелигиозными конфликтами нестабильность, дефицит природных ресурсов, отсутствие значимых экономических и управленческих реформ —  все это привело к политической, институциональной и экономической фрагментации. 

Связанный с пандемией кризис лишь только обострил уже существующие проблемы. Поэтому для полноценной нормализации ситуации в регионе необходимо в первую очередь решение первостепенных причин, а не их следствия.

Каких экономических вызовов Ближнему Востоку следует ждать в 2021 году

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