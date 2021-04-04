Антирекорды пандемии: что ждет экономику стран Ближнего Востока к концу 2021 года

Страны Ближнего Востока и Северной Африки (Middle East & North Africa, MENA) из-за распространения пандемии коронавируса понесут в 2021 году не только людские, но и крупные финансовые потери. По прогнозам Всемирного банка, региональный ВВП ждет ущерб в размере примерно 227 миллиардов долларов. Ожидается, что госдолг этих стран вырастет самыми быстрыми темпами в этом столетии.

Как развивается экономическая ситуация в ближневосточных государствах и Северной Африке, с какими сложностями встретились правительства стран региона и что на самом деле стало причиной проблем — разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей.

Прогнозы на год

В своем первом экономическом обзоре 2021 года аналитики Всемирного банка заявили, что региональная экономика, сильно пострадавшая от пандемии и последующих запретов, восстановится на 2,2% после прошлогоднего сокращения на 3,8%.

«Но это восстановление вряд ли будет достаточно сильным, чтобы вернуть объем производства в регионе MENA на допандемический уровень», — отметил в своем докладе вице-президент Группы Всемирного банка по Ближнему Востоку и Северной Африке Ферид Белхадж.

По его словам, правительства стран MENA были вынуждены взять на себя большие займы, необходимые для финансирования основных мер в области здравоохранения и социальной защиты. По мнению Белхаджа, кредиты в период коронавируса стали вложениями в человеческий капитал. Каждой из стран пришлось пойти на пересмотр бюджета ради вливания части резервов в экономику для поддержки ключевых промышленных отраслей, как и для оказания социальной помощи гражданам. Впрочем, не все государства смогли позволить себе последнее.

Если в 2019 году средний госдолг стран Ближнего Востока и Северной Африки составлял 46% от ВВП, то в 2021 году этот показатель вырос уже до 54%. Такой рост сотрудники глобального финансового института назвали самым большим в XXI веке.

MENA economies contracted by 3.8% in 2020; 6.4% lower than the pre-pandemic growth forecast published in October 2019. The estimated accumulated cost of the pandemic, in terms of GDP losses by the end of 2021, will amount to $227 billion.https://t.co/vvpUy28FrA via @WorldBank — Issam Abousleiman (@i_abousleiman) April 3, 2021

Сочетание факторов

В совокупности с пандемией COVID-19 этому способствовало резкое падение цен на нефть, что стало серьезной проблемой для стран-экспортеров ресурсов.

Из-за этого, например, дефицит бюджета Саудовской Аравии стал крупнейшим за последние три десятилетия.

Для государств, бюджет которых основывается главным образом на экспорте нефтересурсов, такая тенденция может оказаться чревата увеличением долга до 92% от ВВП, отмечают аналитики.

Экспорт энергоносителей во втором квартале 2020 года в самый разгар пандемии упал на 44% и продолжает неуклонно снижаться.

Сложная обстановка разрушительно воздействовала на страны, столкнувшиеся с экономическими проблемами еще до «коронакризиса». Например, ВВП Ливана в 2020 году снизился на 19%, а в 2021 может упасть еще на 13,2%. По оценкам Всемирного банка, около 1,7 млн человек в этой стране находятся за чертой бедности, а более 840 тысяч — голодают.

Вакцинация для экономики

Увеличение темпов вакцинации в перспективе должно несколько стабилизировать ситуацию, однако частичного восстановления экономики финансовые эксперты ожидают только к концу года. При этом представители Всемирного банка отмечают, что зависеть все будет от грамотной организации самого процесса и справедливого обеспечения населения прививками.

«Мы можем видеть обнадеживающие признаки света через туннель, особенно с развертыванием вакцин, но регион остается в кризисе», — отмечает в своем отчете Ферид Белхадж.

Для преодоления трудностей, считает эксперт, необходимы сильные государственные институты, от которых в результате и будет зависеть финансовая устойчивость стран MENA.

Covid-19 vaccine: How the poor in the Middle East are being left behindhttps://t.co/giSKoWpVE9 pic.twitter.com/J3w8hoxC8A — Middle East Eye (@MiddleEastEye) March 10, 2021

Тем не менее внедрение вакцин на Ближнем Востоке было сопряжено с неравным доступом к лекарствам. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), лишь 14 из 21 страны Восточного Средиземноморья на сегодняшний день получили вакцины. Такая ситуация прослеживается и в других регионах — глобальное распространение вакцин производится неравномерно, так что богатые страны опережают более бедные в показателях иммунизации граждан.

При этом препятствиями в этом становятся и политические разногласия. Экономические ограничения вроде антииранских санкций США мешают Тегерану закупить необходимое количество вакцин для населения.

Если говорить о Ближнем Востоке, то такие страны как Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Катар уже начали вакцинацию своих граждан и прибывающих в страну рабочих мигрантов, в то время как страны вроде Йемена существенно отстают в этом вопросе. Если в Израиле вакцинированы уже не менее 60% населения, то население палестинских территорий в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан все еще призывает мировую общественность оказать им помощь в обеспечении лекарством от COVID-19. Отдельные страны отзываются на просьбы, однако для почти 5-миллионного населения Палестины этого все же мало.

Дополнительные расходы

В докладе Всемирного банка также отмечается, что потери в размере 227 млрд долларов — это только часть проблемы Ближнего Востока и Северной Африки. Реальный ущерб в результате окажется еще больше.

Страны всего мира потеряли сотни тысяч предприятий, не выдержавших связанного с коронавирусом кризиса. Рост безработицы, падение доходов в стратегических областях экономики, перебои в медицинском секторе и многое другое — проблемы станут долгосрочными. Не исключено, что на их преодоление теперь понадобятся десятилетия.

«Все это повлечет за собой долгосрочные издержки с точки зрения замедления накопления человеческого капитала», — указывается в докладе Всемирного банка.

تقرير جديد: أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة #الشرق_الأوسط و #شمال_أفريقيا لعام 2021



نظراً لأن اقتصادات المنطقة تواجه تراكماً سريعاً للدين العام، فإن المؤسسات القوية ستكون الركيزة الأساسية لجهود التعافي: https://t.co/ADFWQgDtFe — World Bank MENA (@WorldBankMENA) April 2, 2021

Предсказуемый кризис

В последнее десятилетие экономическая ситуация в регионе Ближнего Востока и Северной Африки ухудшалась по ряду причин: вызванная геополитическими и внутрирелигиозными конфликтами нестабильность, дефицит природных ресурсов, отсутствие значимых экономических и управленческих реформ — все это привело к политической, институциональной и экономической фрагментации.

Связанный с пандемией кризис лишь только обострил уже существующие проблемы. Поэтому для полноценной нормализации ситуации в регионе необходимо в первую очередь решение первостепенных причин, а не их следствия.