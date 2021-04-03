Ученые из США заявили о свойстве лекарства от диабета бороться с ВИЧ-инфекцией

Вашингтон, 3 апреля. Широко применяемое лекарство от сахарного диабета делает уязвимым ретровирус ВИЧ, который вызывает СПИД, заявили ученые из США.

ВИЧ во время заражения иммунных клеток, Т-клеток, способствует процессу репликации. Оказалось, что препарат от сахарного диабета снижает скорость явления, за счет чего и подавляет ВИЧ. Доказать это удалось как во время эксперимента на мышах, так и при исследовании клеточных культур.

«Препараты, снижающие метаболизм Т-клеток, могут быть полезны в качестве вспомогательной терапии для лечения ВИЧ», — объяснили специалисты из Медицинской школы UNC при Университете Северной Каролины.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, примерно 38 млн человек по всему миру являются носителями ВИЧ. Сейчас их лечат при помощи комбинаций антиретровирусных препаратов для подавления репликации вируса.

В России могут появиться еще два новых медикамента для лечения больных ВИЧ. Разработкой препаратов занимаются отечественные ученые. Заявляется, что один из них сможет защищать непосредственно от заражения.