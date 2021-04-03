Подтоплено пять мостов: в Тульском регионе паводок в разгаре

Тула. 3 апреля. На сегодняшней день в разных частях Тульского региона подтоплено пять низководных мостов и приусадебные участки в населенном пункте Дедилово. Понятно, что будут и другие, это еще не предел. Ситуация, по словам специалистов, под контролем. Работа с населением ведется активно.

«Заблаговременно всех проинформировали, организовано дежурство специалистов, сделан запас продуктов для населения. В случае необходимости организовываются лодочные переправы. Посты круглосуточно наблюдают за уровнем воды. Проведена была работа с предприятиями, которые содержат гидротехнические сооружения. Они воду постепенно набирали, затем постепенно сбрасывали до начала паводкового периода», — рассказал ФАН начальник пресс-службы МЧС России по Тульской области Максим Пряхин.

В этом году, несмотря на снежную зиму, ситуация с паводком некритичная. Это стало возможным благодаря планомерной работе специалистов и соответствующей погоде. Сейчас в регионе весна затяжная, снег тает постепенно, а не весь сразу.

Отметим, в дни прохождения паводка в Тульской области создана группировка более десяти тысяч человек и около двух тысяч единиц спецтехники. При необходимости будет привлекаться и аэромобильная группа Тульского центра спасателей.