Что стоит за словами о поддержке Украины со стороны США

На Украине праздник. Предстоящая авантюра по провокациям в Донбассе и стрельбе по мирным жителям обрела поддержку со стороны США: американский министр обороны Ллойд Остин, положа руку на сердце, пообещал своему украинскому коллеге, что Америка не бросит Украину на произвол судьбы перед лицом «агрессивной России».

Звучит внушительно. А что на деле?

Совершенно безотносительно к ситуации, складывающейся вокруг Донбасса, можно немного порассуждать о событиях, которые были в 1940 году, когда руководство СССР предъявило Румынии обоснованные требования вернуть Советскому Союзу часть своей территории, незаконно захваченной Бухарестом еще в 1918 году. Речь шла о Бессарабии и Северной Буковины, которые, по требованию Москвы, должны были быть возвращены законному владельцу.

Соответствующее заявление, носящее ультимативный характер, было вручено послу Румынии в Москве Георгу Давидеску, который тут же передал его содержание королю Каролю II. На следующий день в Румынии была объявлена всеобщая мобилизация. Представители англо-французской коалиции (некий аналог НАТО того времени) заверили румынского короля о том, что они ни при каких обстоятельствах «не бросят Румынию перед лицом агрессивного СССР».

Однако, стоило только Красной Армии вступить на территорию Бессарабии и Северной Буковины, как англо-французская коалиция просто прервала всякую связь с королем Каролем II, тем самым самоустранившись от выполнения принятых на себя обязательств по поддержке и защите королевства, которые озвучивались королю Румынии.

Осознавая, что он остается один на один с проблемой территориального конфликта, Кароль II спустя несколько дней после начала советского освободительного похода, официально разрывает договор с коалицией. Еще спустя несколько дней Румыния, убедившись в том, что и Лига Наций (некий аналог ООН того времени) не особо рвется на помощь, выходит из этой международной организации и в отместку всей Европе заявляет о готовности присоединиться к нацистскому блоку «стран оси». В дальнейшем Кароль II отрекся от престола и покинул страну.

В 1947 году во время Парижской конференции СССР и Румыния подписали мирный договор, в котором заявлялось о взаимном признании советско-румынской границы, установленной соглашением 28 июня 1940 года, когда Бессарабия, Северная Буковина и район Герца были присоединены к СССР.

Суть исторического экскурса состоит в том, что заверения англо-французской коалиции оказались пустыми словами, при том, что и Англия и Франция в те годы обладали достаточно высоким международным авторитетом, и вполне обоснованно могли влиять на международную повестку. А на поверку оказалось, что как только от них потребовалась реальная помощь они предпочли сделать вид, что проблемы Румынии их не интересуют — мол, вы уж там как-нибудь сами свой территориальный спор улаживайте, а нас своими мелочами просим в дальнейшем не беспокоить.

Повторюсь — исторический экскурс никак не связан с заверением министра обороны США во всеобъемлющей помощи, которую Соединенные Штаты готовы оказать Украине якобы в случае «агрессии со стороны России».

Однако, в рамках чисто спортивного интереса, хотелось бы, чтобы Остин разъяснил любопытной публике (в первую очередь украинской, конечно), какими силами и средствами он собирается останавливать якобы «русскую агрессию на Украине». И самое главное — почему парни с Орегона, Алабамы или Колорадо должны улететь на другую сторону планеты и умереть за интересы… кого?

Полагаю, что эксперты и аналитики Министерства обороны США вполне ясно представляют себе сущность сопротивления Донбасса, историческую предопределенность Малороссии и стратегическую заинтересованность некой страны, соседствующей с Украиной. И вероятнее всего, эти эксперты понимают, чем в реальности может обернуться для США попытка участия в конфликте против мирного населения Донбасса. Чтобы это понять, как мне кажется, даже не надо быть экспертом из Пентагона.

А слова… ну что слова? Они сказаны. От них отказаться, как показывает история, для Запада — проще простого.