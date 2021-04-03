Первая леди Аргентины получила отрицательный результат теста на COVID-19

Буэнос-Айрес, 3 апреля. Супруга президента Аргентины Фабиола Яньес получила отрицательный результат теста на коронавирус, сообщают аргентинские СМИ.

ПЦР-тест первая леди сдала вслед за президентом Альбертом Фернандесом, сообщает источник. Несмотря на отрицательный результат теста, Яньес намерена соблюдать карантин.

Президент Аргентины сообщил в своем Twitter-аккаунте, что его тест на коронавирус показал положительный результат. Глава государства сделал второй тес и ждет результата. Он написал, что чувствует себя хорошо. Фернандес находится на изоляции, люди, контактировавшие с президентом последние два дня, были предупреждены.

Альберто Фернандес первым из всех президентов Латинской Америки привился от COVID-19, первую дозу российского препарата «Спутник V» глава Аргентины получил 21 января. Через три недели, по сообщениям СМИ, он получил вторую дозу вакцины. В Центре имени Гамалеи прокомментировали ситуацию и заверили, что заболевание будет протекать с легкими симптомами с быстрым восстановлением.