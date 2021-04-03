Воронежский рыбак провалился под лед на водохранилище и погиб

Воронеж, 3 апреля. Спасатели смогли вытащить на поверхность провалившегося в холодную воду жителя города. Однако гражданин все равно скончался на руках медицинских работников.

Врачи не смогли спасти жизнь мужчины, который угодил в полынью на водохранилище, сообщает пресс-служба ГО и ЧС региона. По словам очевидцев, погибший отправился на рыбалку субботним утром, однако переоценил прочность весеннего льда и оказался в водоеме.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, в операции принимал участие аэроглиссер. Пострадавшего удалось доставить на берег и передать в руки бригады скорой помощи, однако медики констатировали смерть пациента.

ФАН сообщал, что спасатели Ленобласти подняли со дна Вуоксы тело рыбака.