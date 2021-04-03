Психолог объяснила бесстрашное поведение врачей горевшего кардиоцентра в Благовещенске

Чтобы стать компетентным врачом, недостаточно просто отучиться в медицинском университете. Медработник должен обладать специальными навыками. Об этом в беседе с ФАН рассказала клинический психолог, кандидат психологических наук Марина Солдатенкова.

«Каждый должен заниматься своим делом. На врача можно пойти учиться, но стать врачом могут не все. Здесь нужно не просто получать какие-то знания, но и реализовывать их на практике, то есть суметь сформировать определенные умения. Хирург должен не только мастерски владеть руками, но и иметь для профессии характерологические особенности», — считает психолог.

Солдатенкова подчеркнула, что профессиональную компетенцию, которая сейчас прописана по законодательству, разрабатывало и продолжает разрабатывать министерство труда. Минтруд в обязательном порядке учитывает характерологические особенности для специалистов, работающих с людьми: врачей, педагогов, сотрудников сферы обслуживания и многих других.

«Первое предъявляемой требование здесь — умение работать в сложной, многозадачной ситуации. Например, врач должен уметь правильно себя вести в чрезвычайных ситуациях», — сказала она.

Психолог отметила, что хирурги — это именно те люди, которые очень хорошо владеют ситуацией, владеют собой и своими эмоциями. По мнению эксперта, любой квалифицированный врач должен обладать аналитическим умом и высоким уровнем компетентности.

«Что касается пожара в кардиоцентре в Благовещенске, здесь хирурги осознавали, что, начав сложнейшую операцию на сердце, ее нельзя не прерывать. Они видели степень опасности, и понимали, что пожарные, выполняющие в это время свою работу, делают все возможное для успешного окончания операции», — считает она.

Солдатенкова отметила, что любой профессионал всегда ориентируется на ситуацию, взвешивает все за и против.

«Если бы врач почувствовал опасность, то, конечно, из двух зол выбрал бы наименьшее. Если бы встал вопрос о цене жизни пациента и врача, то, наверное, кардиохирурги приняли бы какое-то другое решение. Все отработали профессионально. Это нестандартная ситуация, но врачей учат с ними справляться так же, как и специалистов МЧС, которые всегда работают в очень сложных обстоятельствах. Любой врач должен быть готов к подобной ситуации, вообще любой специалист, работающий в профессии по схеме «человек-человек»», — поделилась мнением психолог.

Эксперт отметила, что страх в чрезвычайных ситуациях обычно возникает из-за отсутствия опыта и определенных знаний.

«Если у нас есть навык и знания, мы никогда этого не испугаемся. Для этого врачам и всем остальным людям необходимо вовремя учиться», — подытожила Солдатенкова.

Ранее заслуги работников кардиохирургической клиники, которые в эпицентре пожара проводили сложнейшую операцию на открытом сердце, отметил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Он выразил хирургам благодарность от имени всего министерства.