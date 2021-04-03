Власти Сенегала сняли запрет на проведение турнира по борьбе лаамб

Дакар, 3 апреля. В Сенегале стартуют первые за прошедший год соревнования по национальной борьбе — лаамб. Ранее власти запрещали спортивные состязания из-за пандемии коронавируса.

Но лаамб для республики это не просто зрелищное мероприятие. По популярности среди сенегальцев традиционная борьба обходит футбол, хотя игра с мячом в стране возведена в ранг культа. Соревнования привлекают десятки тысяч зрителей, вокруг этого вида спорта на ставках и рекламе зарабатываются большие деньги, а для борцов - это шанс обрести всенародную популярность и достаток.

Традиция соревнований лаамб уходит в древность, когда предки сенегальцев отмечали таким образом окончание сезона дождей. Кроме того, юношам борьба давала возможность выделиться среди сверстников и удачно жениться. Этим объясняется и большое количество мистических ритуалов, которые до сих пор строго соблюдаются при проведении боев.

Лаамб представляет собой смесь бокса и греко-римской борьбы на песке. Однако еще перед схваткой спортсмены проводят своеобразный танец. В нем они пытаются предстать в образе животных, которых считают своими талисманами, чаще всего — это львы.

Вокруг национальной сенегальской борьбы существует множество других суеверий. К борцам не подпускают никого, кроме родных, чтобы уберечься от сглаза. Для защиты от черной магии спортсмены надевают на себя большое количество амулетов. Также перед боем они поливают себя специальной жидкостью — смесь молока газели, воды, шерсти львов, кореньев. Сенегальцы уверены, что этот «бальзам» придаст им сил в поединке.

#Laamb



Si vous allez au Sénégal, vous rencontrerez certainement le sport connu sous le nom de Laamb.



C'est la forme traditionnelle de lutte pratiquée à l'origine par le peuple sérère et est maintenant un sport national au Sénégal et dans certaines parties de la Gambie. pic.twitter.com/x5ohRP59ch — Terre Neuve Media Group???? (@terreneuve2020) January 5, 2021

Возвращение соревнований лаамб фактически является общенациональным праздником. Из-за коронавирусных ограничений без работы оставались по меньшей мере восемь тысяч борцов. Но людей, которые трудились в связанным с борьбой бизнесе, несравнимо больше. Огромные средства ежегодно зарабатывались на ставках, рекламе и билетах.

Первые поединки пройдут 4 апреля на стадионе недалеко от столицы страны — Дакара. За состязанием будут вживую наблюдать 10 тысяч болельщиков. Их было бы в разы больше, но власти ограничили число мест на спортивной арене из-за угрозы распространения COVID-19.