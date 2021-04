Власти Сенегала сняли запрет на проведение турнира по борьбе лаамб

Дакар, 3 апреля. В Сенегале стартуют первые за прошедший год соревнования по национальной борьбе — лаамб. Ранее власти запрещали спортивные состязания из-за пандемии коронавируса.

Но лаамб для республики это не просто зрелищное мероприятие. По популярности среди сенегальцев традиционная борьба обходит футбол, хотя игра с мячом в стране возведена в ранг культа. Соревнования привлекают десятки тысяч зрителей, вокруг этого вида спорта на ставках и рекламе зарабатываются большие деньги, а для борцов - это шанс обрести всенародную популярность и достаток.

Traditional wrestling, also known as "Laamb" in Wolof, is a centuries-old sport in Sénégal.#wrestling #Laamb #Sénégal #Fights pic.twitter.com/loz5X2h0Bs