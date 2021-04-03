Многодетная певица Саша Зверева после родов посадила плаценты в землю

Вашингтон, 3 апреля. Бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева рассказала поклонникам о необычной семейной традиции, связанной с плацентами.

Многодетная певица и популярный блогер призналась, что считает обидной утилизацию важного органа, который на протяжении девяти месяцев спасал и питал ребенка.

«Просто неблагодарно избавиться, бросив в мусорный контейнер с подписью «отходы группы B …» — возмутилась она в Instagram.

Сама Зверева сохранила плаценты своих детей и посадила их в землю.

«А сверху, чтобы обозначить место силы, посажены деревья, которые стали именными деревьями каждого: Василиса-яблонька, Макар-можжевеловое дерево, Лева-лимонное, а Сева-оливковое», — заключила она.

Подписчики поддержали откровения Зверевой и подробно рассказали о традициях, которые сложились в их семьях.

Исполнительница в прошлом году в третий раз вышла замуж. Избранником Зверевой стал американец Дэн Уолбран. Не так давно он попросил супругу родить пятого ребенка. Сама артистка пока не хочет задумываться о еще одном наследнике.