Вице-премьеры России и Белоруссии обсудили сотрудничество двух стран

Минск, 3 апреля. Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук провел рабочую встречу с белорусским коллегой Николаем Снопковым. Политики обсудили российско-белорусское сотрудничество.

Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства. Встреча высокопоставленных лиц прошла в Минске. В ходе переговоров стороны коснулись темы взаимодействия профильных министерств и ведомств Белоруссии и России.

Ранее сообщалось, что Оверчук принял участие во встрече официальных представителей России, Армении и Азербайджана. Вице-премьеры трех стран обсуждали вопрос создания воздушного транспортного коридора над территорией Южного Кавказа.