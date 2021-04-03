Гастроэнтеролог объяснил, в каких случаях кофе опасен для здоровья

Москва, 3 апреля. Две чашки кофе — наиболее оптимальная норма такого напитка в день для здоровья, заявила врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

В некоторых случаях кофе может негативно влиять на организм человека. Он истощает нервную систему и провоцирует проблемы с желудком. Чтобы не допустить этого, нужно пить кофе небольшими порциями. К тому же следует употреблять только качественный зерновой напиток.

«Достаточно двух чашек кофе в день, причем, мы говорим о качественном, зерновом кофе, о капсульном или сваренном любым методом», — отметила Нурия Дианова в интервью для телеканала «Звезда».

Ни в коем случае не стоит пить кофе на голодный желудок. Иначе он может сильно навредить организму. Чай, по словам диетолога, более полезен для общего состояния. Можно пить несколько чашек такого напитка в день. Что касается видов чая, то здесь все зависит от вкусовых предпочтений каждого человека.

Врач и популярный телеведущий Александр Мясников заявил, что гипертоники могут пить кофе. После определенной «адаптации» кофеиносодержащий напиток уже не будет так воздействовать на организм, как изначально. К тому же кофе снижает риск инфарктов.