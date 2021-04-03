Посол России обсудил с президентом ЦАР развитие военного сотрудничества двух стран

Банги, 3 апреля. В Банги прошла встреча президента страны Фостен-Арканжа Туадера с российским послом в ЦАР Владимиром Титоренко.

Основной темой переговоров стало развитие военного сотрудничества между Россией и Центральноафриканской Республикой, в том числе стремление Банги добиться отмены оружейного эмбарго ООН.

«Стороны сошлись во мнении, что в настоящее время необходимо добиться полного снятия оружейного эмбарго. Именно эти ограничения препятствуют созданию национальной армии и обеспечению безопасности на всей территории республики», — говорится на официальной странице посольства в Facebook.

Не менее важной темой обсуждения стали вопросы экономического характера. Например, реализация на центральноафриканской территории проектов с участием российских компаний.

«Стороны изучают перспективы развития сотрудничества в таких областях, как сельское хозяйство, гидроэнергетика, транспортная инфраструктура», — уточнили представители посольства.

В заключении встречи Владимир Титоренко и Фостен-Арканж Туадера обсудили планы проведения второго саммита Россия — Африка.

«Посол заявил, что Россия по-прежнему намерена уделять большое внимание африканским партнерам. Президент ЦАР высоко оценил результаты первого саммита. По его словам, эта встреча придала большой импульс двусторонним отношениям между Москвой и Банги», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Владимир Титоренко возглавил делегацию России на церемонии инаугурации президента Фостен-Арканжа Туадера. В зале Национальной ассамблеи, где проходило торжественное мероприятие, российского дипломата встретили овациями.