Топ-менеджер крупной стройфирмы арестован в Красноярске по делу о мошенничестве

Красноярск, 3 апреля. Суд удовлетворил ходатайство следователя и арестовал исполнительного директора одной из крупнейших компаний в регионе. Он является фигурантом дела о мошенничестве.

Мера пресечения в отношении руководителя фирмы будет действовать до 29 мая. По неофициальным данным, силовики задержали мужчину в аэропорту Геленджика. Сразу же он был этапирован в Красноярск.

Арестованный может быть связан с аферой при поставке медицинского оборудования в красноярскую больницу. Речь идет об ущербе в 112 миллионов рублей. Следствие считает, что отправленный ранее под домашний арест другой бизнесмен руководил деятельностью субподрядчиков. Путем махинаций с документами он заменил оговоренное условиями контракта оборудование на более дешевое и худшее, сообщил ФАН.