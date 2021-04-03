Представители Ливии и Судана обсудили развитие двустороннего сотрудничества

Заместитель главы Суверенного совета Судана Мухаммед Хамдан Дагало встретился с руководителем Высшего государственного совета Ливии Халедом аль-Мишри. Переговоры состоялись в рамках визита в Нигер, где прошла инаугурация избранного президента Мохамеда Базума.

Политики обсудили развитие двусторонних отношений и необходимость стабилизации ситуации в регионе. На данный момент обе державы готовятся к проведению демократических выборов и находятся под управлением переходных органов власти.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, как развивались ливийско-суданские отношения, и в чем выражается сотрудничество государств.

Ливийско-суданский маятник

Начиная с 1980-х годов отношения Хартума и Триполи находились в нестабильном состоянии. Противостояние с ливийским лидером Муаммаром Каддафи ввел как президент Джафар Мухаммед Нимейри, так и его приемник Омар аль-Башир.

Периоды вражды сменялись перемириями. Так, в 1990 году страны даже планировали объединиться в единое государство. Но в процессе переговоров удалось лишь расширить экономическое сотрудничество и смягчить визовый режим.

Новый виток в отношениях держав дали последствия «арабской весны». После убийства Каддафи Судан встал на сторону повстанцев и спонсировал преступные элементы в Ливии. Но уже в 2014 году Хартум поддержал борьбу с боевиками и мирное урегулирование кризиса на севере Африки.

Двусторонние отношения снова обострились в 2017 году. Тогда главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар обвинил консульство страны в угрозе национальной безопасности и закрыл его отделение.

Переходный период

В апреле 2019 года на территории Судана произошел военный переворот. Армия отстранила от должности президента Омара аль-Башира и расформировала кабинет министров. Страна перешла под руководство Суверенного совета под предводительством Абдул Фаттаха аль-Бурхана.

В североафриканском государстве на тот момент продолжался кризисный период. Ситуация в регионе стала основной темой переговоров членов Африканского союза. Политики подчеркнули, что на территории Судана необходимо остановить протесты, а в Ливии — централизовать госструктуры.

Триполи совершило преобразования только через два года и, в отличие от Хартума, действовало дипломатическими методами. В ходе Ливийского форума политического диалога делегаты избрали главу Президентского совета Мухаммада Юниса аль-Манфи и нового премьер-министра Абд аль-Хамида Дабибу.

Переходное Правительство национального единства официально вступило в полномочия в марте 2021 года. Его работа продлится до проведения всеобщих президентских выборов 24 декабря. Тогда как деятельность Суверенного совета Судана рассчитана на три года.

Статус отношений

В кризисный период Судан оказывал поддержку триполитанскому Правительству национального согласия, а не парламенту Ливии. После учреждения переходного органа страна поменяла свои политические взгляды.

Министр иностранных дел Марьям аль-Махди ас-Садик положительно оценила избрание нового премьера. Дипломат заявила о необходимости развития двусторонних отношений и «укрепления региональной стабильности».

В прошлом месяце консул Абдулла Абакар Салех встретился с главой МИД Восточного правительства (Тобрук) Абдель Хади Хувейджем. Политики обсудили условия проживания суданской общины на территории Ливии. По их словам, для улучшения жизни граждан необходимо усилить сотрудничество в культурной и образовательной сферах.

На завершившихся переговорах в Нигере Аль-Мишри и Мухаммед Хамдан Дагало также подчеркнули роль взаимовыгодного партнерства для развития двух держав. Руководитель ВГС поблагодарил восточноафриканское государство за помощь в установлении перемирия в регионе.

«Судан поддерживает шаги, направленные на преодоление текущих проблем и переход Триполи в сферу безопасности и стабильности», — заявил замглавы Суверенного совета.

В заключение диалога Дугало назвал Судан и Ливию братскими странами, объединенными «глубокими отношениями». По мнению политика, на данный момент обе державы заинтересованы в расширении «горизонтов сотрудничества».