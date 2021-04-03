Страны сократили долю доллара в валютных резервах до 25-летнего минимума

Вашингтон, 3 апреля. Доля американской валюты по итогам четвертого квартала 2020 года сократилась в валютных резервах мировых центробанков до самого низкого уровня с 1995 года.

Так, по итогам указанного периода доллар в мировых золотовалютных резервах занимал 59,02%, а в третьем квартале 2020 года — 60,49%, следует из данных Международного валютного фонда (МВФ). В 1995 году был зафиксирован исторический минимум показателя — 58,9%, максимальная доля доллара в резервах наблюдалась в 2001 году — 72,7%. Несмотря на снижение, американская нацвалюта остается главной резервной, а ее объем — самый большой относительно валют других стран.

На конец 2020 года доля евро составила 21,24%, что является минимальным уровнем с 2014 года. До этого показатель был равен 20,53%, а наивысший объем был зафиксирован в 2009 году — 28,03%. Исторического максимума достиг китайский юань — 2,25%.

Отказаться от обмена рублей на доллары ранее посоветовал россиянам директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков. Доллар и евро, по его словам, нужны при планировании операции в валюте или в случае долгосрочных вложений.