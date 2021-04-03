Сидевшая на привязи девочка из Ростовской области от голода ела одеяло

Ростов, 3 апреля. Мать зверски издевалась над своей малолетней дочерью. Она привязала восьмилетнего ребенка и не кормила его. Девочку спасла соседка семьи.

В Новошахтинске Ростовской области ищут женщину, которая измывалась над собственным ребенком. Она держала девочку на привязи, не давала ей еды и воды. О страшной истории стало известно благодаря сообщениям в соцсети «ВКонтакте»

В гости к женщине пришла ее приятельница. Увидев, в каких условиях живет ребенок, она отругала безалаберную мать, отвязала девочку, напоила ее и накормила. Также местная жительница вызвала скорую и полицию. По имеющимся данным, на руках несовершеннолетней были кровоподтеки от веревки, от голода она ела одеяло.

Еще один случай издевательства над детьми произошел в Курганской области. Там женщина истязала свою 12-летнюю падчерицу, сообщил ФАН.