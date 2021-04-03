Новые уязвимые участки найдены на поверхности коронавируса

Берлин, 3 апреля. Немецкие специалисты из Института биофизики Макса Планка во Франкфурте обнаружили новые уязвимые места спайкового протеина SARS-CoV-2.

Благодаря этому усовершенствуется процесс создания вакцин от коронавируса. Подробности о научной работе специалистов приводятся в журнале PLOS Computational Biology. Спайковый белок провоцирует образование так называемых «шипов» на поверхности вируса. Именно благодаря им происходит заражение.

В его ранних исследованиях не учитывались гибкость и движения защитных гликанов, отмечают исследователи. Сейчас мир находится в той фазе пандемии, которая обусловлена возникновением новых вариантов SARS-CoV-2. Чаще всего мутации сконцентрированы в спайковом протеине.

Ученые ранее доказали пользу солнечных лучей в борьбе с коронавирусом. В исследовании приняли участие представители Соединенных Штатов, Великобритании и Швейцарии. Ультрафиолет В воздействует на РНК коронавируса.