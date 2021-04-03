Москва, 3 апреля. Голландские чиновники продолжают сотрудничать с Россией после упреков в ее адрес по делу о крушении малайзийского авиалайнера, следовавшего рейсом MH17.

Технический эксперт Юрий Антипов указал на двуличие голландцев. По его словам, Нидерланды неоднократно безосновательно упрекали Россию и демонстративно говорили о «причастности» российской стороны к трагедии. При этом голландские чиновники продолжают тесное сотрудничество с Москвой по вопросу газоснабжения.

«Гульдены для голландских чиновников более весомы», — написал Юрий Антипов в Facebook.

Эксперт считает, что стороны проводили тайные переговоры, во время которых Нидерланды поставили в приоритет торговлю, забыв о смерти своих соотечественников в авиакатастрофе.

«Во все времена в истории этой страны торговля всегда превалировала и была на первом месте. И то, что ей глубоко безразличны жизни сотен ее соплеменников, для меня тоже не новость», — подчеркнул эксперт.

Ранее Юрий Антипов рассказал, что Гаага, преследуя конкретную цель, не стала привлекать к расследованию по делу MH17 украинскую сторону, воздушное пространство которой не было закрыто в день катастрофы в 2014 году. По мнению эксперта, в таком случае имеет смысл начать новое расследование, привлекая к нему другие страны и международные организации.