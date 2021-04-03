Музыкант Александр Серов не заводит новых отношений из-за чувств к экс-супруге

Москва, 3 апреля. Певец и композитор Александр Серов признался, что не может завести новых отношений, поскольку до сих пор испытывает чувства к бывшей жене Елене Стебеневой.

С единственной супругой Серов развелся еще в 2010 году, однако за эти годы он так и не сумел обзавестись новой семьей. Расставание музыканта с Еленой Стебеневой сопровождалось публичными скандалами. Экс-супруга обвинила его в неверности. По словам женщины, Серов никогда не задумывался, какую боль ей приносили слухи о его похождениях.

«Всю мою жизнь окружали сплетни, доносы. Меня травили, убивали вот этим всем. Вплоть до подробностей рассказывали о его изменах… Это было ужасно. Нельзя так любить человека, потому что прощаешь ему все», — рассказала Стебенева в программе «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1».

Отношения бывших супругов не наладились даже после рождения внучки. Однако недавно Серов признался, что до сих пор не может забыть Елену Стебеневу. Многие друзья певца считают, что он ни к кому больше не испытывал таких чувств, как к экс-супруге.

«Нет, отношения не стали получше. Говорю честно, потому что точка поставлена крепкая. Лена была красивой, конечно, была потрясающей! Как можно было в нее не влюбиться? Чувства остались, потому что я один, до сих пор не женат. Я не козыряю этим, но и не осуждаю себя за это. Наверное, я — однолюб», — заявил исполнитель в беседе со «СтарХитом».

Сама Стебенева недавно пожаловалась на травлю и угрозы, которые поступают ей от неизвестной женщины в Сети. По словам бывшей жены Серова, неизвестная угрожает раскрыть всем «правду» о ее личной жизни.