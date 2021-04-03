Дивизия РВСН под Оренбургом получит новый ракетный комплекс «Авангард» в 2021 году

Москва, 3 апреля. Новая партия ракетных комплексов «Авангард» поступит в Вооруженные силы РФ в 2021 году. Об этом сообщил генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов.

По его словам, новое вооружение будет направлено в дивизию Ракетных войск стратегического назначения под Оренбургом. Первые четыре ракетных комплекса «Авангард» поступили на вооружение в 2019 году. Последняя поставка «Авангарда» в РВСН состоялась в декабре прошлого года. Комплекс поступил на вооружение Ясненской ракетной дивизии в Оренбургской области. Всего на вооружении РВСН находятся четыре комплекса «Авангард».

По данным разработчиков, гиперзвуковой боевой блок «Авангард» способен развивать скорость в 27 раз превышающую скорость звука, что составляет порядка 33 тысяч километров в час.

Ранее Леонов заявил, что гиперзвуковые комплексы «Авангард», «Циркон» и «Кинжал» станут основой для создания новых образцов вооружения. По его словам, в настоящее время российские специалисты реализуют несколько десятков проектов в сфере гиперзвука.