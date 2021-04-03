Российский сенатор Цеков считает звонок Байдена Зеленскому жестом вежливости

Москва, 3 апреля. Телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и украинским лидером Владимиром Зеленским является «жестом вежливости». Об этом заявил член Совфеда РФ от Крыма Сергей Цеков.

По его словам, во время переговоров не было озвучено никаких «прорывных» предложений. Вашингтон продолжит работу с ситуацией на Украине на том же уровне.

«Это такой жест вежливости», — сказал Цеков.

Сенатор добавил, что разговор между политиками является имитацией того, что Крым присутствует в повестке Киева и Вашингтона. Однако стороны никак не могут повлиять на статус полуострова. Цеков убежден, что действия и советы США не принесут мира на Украину.

Ранее Сергей Цеков призвал судить граждан, которые организовали водную блокаду Крыма.