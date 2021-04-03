Неравнодушный астраханец спас тонувшую собаку с помощью клюшки и ремня

Астрахань, 3 апреля. Проезжавший мимо канала молодой человек заметил в воде собаку, которая не могла выбраться на берег. Неравнодушный гражданин не остался в стороне и вытащил из воды тонувшего пса.

Несчастное животное, упав в ледяную воду, не могло взобраться на высокую скользкую стенку набережной. На помощь пришла смекалка юноши: он собрал из находившихся у него в машине хоккейной клюшки и обводного ремня автомобиля импровизированный аркан. Затем накинул приспособление на собаку и около ста метров направлял ее до пирса.

Операцию по спасению пушистого друга астраханец заснял на видео и выложил ролик в Сеть. К счастью, ситуация разрешилась благополучно: собака спасена, а герой получает слова благодарности от интернет-пользователей.

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