Суд арестовал обвиняемых в убийстве и нападении на семью в Калмыкии

Элиста, 3 апреля. Двое жителей Ростовской области арестованы в столице Калмыкии. Злоумышленники будут отвечать за убийство и разбойное нападение в селе Кануково.

По данным республиканского СУ СКР, в ноябре криминальный дуэт незаконно проник не территорию небольшого предприятия, которым владеет сельчанин. Обвиняемые расправились с рабочим, нанесли травмы коммерсанту и его жене. Добычей налетчиков стали полмиллиона рублей.

Практически сразу они напали на дом предпринимателя, где угрожали дочери и внукам местного жителя. Забрав смартфон, фигуранты уехали в Ростовскую область. В настоящее время злоумышленники взяты под стражу. Следователи отрабатывают налетчиков на причастность к похожим преступлениям.

В Калининграде арестованы двое фигурантов дела о разбое. Подсудимые напали на представителя юридической компании, сообщал ФАН.