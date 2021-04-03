Срок эксплуатации баллистических ракет УР-100Н УТТХ продлят на три года

Москва, 3 апреля. В России будут разработаны меры по продлению службы межконтинентальных баллистических ракет (МБР) УР-100Н УТТХ на три года.

Об этом журналистам рассказал генконструктор НПО машиностроения Александр Леонов. По его словам, уже был запущен комплекс работ и конструкторских изысканий по увеличению срока эксплуатации МБР.

«Будем держать эту ракету на боевом дежурстве столько, сколько нужно. Сейчас мы идем на продление еще на три года», — поделился Леонов в комментарии ТАСС.

Сейчас в стратегических ракетных войсках идет процесс плановой замены ракет УР-100Н УТТХ («Стилет» по классификации НАТО) и расширения арсенала, если раньше их число в войсках составляло 150 штук, то сейчас их осталось всего 50 — остальные были заменены на ракеты «Ярс».

Леонов также рассказал журналистам, когда в России будет запущена разработка межконтинентальной баллистической ракеты «Кедр», которая в свою очередь к 2030 году заменит в войсках «Ярсы».